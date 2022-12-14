Мобілізаційні потреби (кількість) залежать від декількох факторів, потребу розраховують військові.

Продовження мобілізації в Україні залежить від ходу війни, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні. Мобілізацію оголошує своїм Указом Президент. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами Президента через триваючу широкомасштабну збройну агресією Росії проти України. Наразі, вже декілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів. Зараз її продовжено з 21 листопада на 90 днів (Указ від 7 листопада 2022 № 758)", - заявила Маляр.

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За її словами, мобілізаційні потреби(кількість) залежать від декількох факторів, потребу розраховують військові.

Вона зазначила, що питання стосовно мобілізації впорядковані законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Конституцією України.

Також Маляр нагадала, що відповідно до цих норм президент України:

здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;

визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;

надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;

визначає порядок оголошення мобілізації;

приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;

встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;

видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Мобілізація в Україні 2022 – що треба знати

Мобілізацію в Україні оголосили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Тоді в МОУ зазначали, що мобілізація триватиме до повного доукомплектування необхідних підрозділів.

6 грудня у МВС зауважували, що поки немає потреби "вручати повістки на блокпостах".

Хто з військовозобов'язаних може відмовитися від проходження служби – читайте на УНІАН.

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