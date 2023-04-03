При цьому зазначається, що реальна кількість загиблих дітей може бути набагато більшою.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого 2022 року, в нашій країні загинули понад 500 дітей.

Про це виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел повідомила в Twitter.

"З часу загострення війни у лютому 2022 року, щонайменше 501 дитину було вбито", - наголосила Рассел.

Вона уточнила, що це лише підтверджені дані ООН.

"Реальна кількість напевно набагато більше, і наслідки для постраждалих сімей неможливо уявити", - додала вона.

Водночас, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ загинули 467 дітей та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 66", - йдеться у звіті Офісу Генерального прокурора.

У випадку поранених Кетрін Рассел теж називає більшу кількість. За даними ООН майже одна тисяча дітей зазнала ушкоджень.

"Діти і сім’ї України платять найбільшу ціну на цій війні", - додала Рассел.

Діти страждають через війну Росії в Україні

Наприкінці березня окупант, котрий потрапив в український полон, розповів про страту малолітньої дитини. Росіянин застрелив 12-річного хлопця.

Нещодавно окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині, внаслідок чого загинуло немовля. Опікунів дитини благали покинути місто, однак вони вирішили залишитися у населеному пункті.

В Україні наприкінці березня було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових міст. 1 квітня у Слов’янську розпочалося вивезення дітей з населеного пункту. У разі відмови опікунів, їх будуть позбавляти відповідних прав.

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