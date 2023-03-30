Про новий злочин військ РФ на території України розповів черговий російський "валянок", який потрапив у полон.

Російський окупант відзначився "щиросердним" зізнанням про те, що армія РФ "нещодавно" вбила на тимчасово окупованій території України неповнолітню дитину.

Про це він заявив, перебуваючи в полоні української армії. За словами ворожого солдата, 12-річного хлопчика війська РФ стратили за десять днів до того, як сам окупант потрапив до ЗСУ. Відповідний ролик опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

"Я дізнався, що один російський "валянок" пристрелив дитину дванадцятирічну у селищі. Просто пристрелив 12-річного пацана. Я не знаю, як там що вийшло, але факт залишається фактом. Він живий, а пацана поховали", - сказав він.

Окупанти вбивають дітей в Україні

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "смертельна" статистика серед українських дітей, яких знищують російські солдати, невблаганно зростає. Якщо станом на серпень 2022 року йшлося про 1081 постраждалих та 363 вбитих серед дітей, то зараз ці цифри значно зросли. Реальної "картини" смертей не знає ніхто.

Раніше в Харківській області від рук російського снайпера загинув маленький хлопчик. Він також не доріс до повноліття - його вбили у віці 10-ти років.

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