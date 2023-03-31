Росіяни обстріляли місто з артилерії.

Російські окупанти вдарили по Авдіївці, внаслідок чого загинули дві людини, з них одне немовля.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії - загинуло двоє осіб, з них одна дитина 2022 року народження", - поділився подробицями Єрмак.

Крім цього, за його даними, ще дві людини отримали поранення.

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"Був пошкоджений приватний будинок", - зазначив він.

Як уточнив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під вогнем окупантів загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся. Мати й батько дитини поранені.

"Цієї трагедії можна було уникнути: буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати. Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату - жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне", - прокоментував ситуацію Кириленко.

"На жаль, деяким людям евакуація й досі видається незрозумілим і зайвим кроком. Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя", - сказав він.

Голова ОВА звернувся до авдіївців, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні, і закликав їх евакуюватися.

Ситуація в Авдіївці

В Авдіївці мало не щодня чутно вибухи і обстріли. При цьому в місті залишається кількасот мешканців. Вони живуть увесь час у підвалах.

23 березня Інститут вивчення війни заявив, що росіяни змінили пріоритет з Бахмута на Авдіївку. А з 27 березня місто закрито на в'їзд, в тому числі для волонтерів та журналістів.

31 березня стало відомо, що на Авдіївському напрямку знизилась кількість наступальних дій. Там ворог використав майже всі резерви, однак тепер росіяни перекидають сили з півдня.

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