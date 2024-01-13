Підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня України було знищено дві російські крилаті ракети.

У суботу, 13 січня, на території Миколаївської області було знищено дві ворожі крилаті ракети. Про це повідомляє Повітряне командування "Південь" і публікує відео збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.

Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня України було знищено дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

"Також дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які ворог спрямував по Миколаївщині, втратили бойову спроможність у повітрі", - зазначається у повідомленні.

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Повітряні сили розповіли деталі про ранкову атаку окупантів. В ніч на 13 січня та рано вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника.

Понад 20 засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби. При цьому у Повітряних силах зауважують, що це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки.

Також УНІАН повідомляв, що ворог штурмує підрозділи ЗСУ та вбиває мирних українців на Херсонщині. Так, через обстріли було пошкоджено 9 багатоповерхівок, навчальний заклад, понад два десятки приватних будинків, два магазини та лінії електропередач.

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