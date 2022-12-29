На сьогоднішній обстріл ворог підняв у небо 13 літаків, які мають по вісім ракет, проте не випустив їх всі.

У росіян достатньо носіїв крилатих ракет, щоб завдати удари більші, ніж сьогоднішні, але питання, чи готові вони витрачати на це ракети. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він пояснив, що окупанти перебазували стратегічну авіацію на інші аеродроми, які можуть її приймати і обслуговувати. Наприклад, літак ТУ-95 потребує до себе уваги наземних служб і злітно-посадкових смуг, які відповідають по довжині і ширині для безпечної посадки.

""Бавовна", яка там відбулась, створила їм певні незручності, але говорити що це сильно вплине, неможна. Це збільшить час підльоту і ми раніше зможемо реагувати на ці підльоти", - сказав він.

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Ігнат зауважив, що носіїв крилатих ракет у росіян ще достатньо, а наступні удари залежать від того, чи готові вони використовувати більше ракет.

"Якщо 13 літаків вони випустили на сьогодні, які мають по вісім підвісок, зрозуміло, що їх ракетний удар може бути більшою кількості, ніж вони зробили сьогодні. Разом з кораблями було випущено понад 50 крилатих ракет, то питання, скільки вони готові витратити крилатих ракет", - сказав речник.

Сьогодні зранку по всій Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Росіяни атакували Україну ракетами.

Повітряна тривога тривала майже 5 годин. За цей час росіяни випустили у бік України біля 70 ракет, 54 з яких збили українські сили ППО.

Влучання зафіксовані у Києві, Львові, Харкові, Сумській, Одеській та Івано-Франківській областях.

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