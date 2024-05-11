На Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів.

Сьогодні, 11 травня, українські військові на Слобожанському напрямку відбили дев'ять ворожих атак, які активізувалися у прикордонних регіонах Харківської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, це райони населених пунктів Харківської області Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище і Плетенівка. На Харківщині здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів.

"На даний час тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів йти в наступальні дії та просуватись вглиб території нашої держави на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. Продовжуються контрударні заходи", – сказав Волошин.

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Він відмітив, що тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в "сірій зоні" – це Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та населений пункт Огірцеве.

"Сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах, здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупантів, які вклинились в нашу оборону. Також є рішення керівництва на посилення наших бойових підрозділів, і воно вже реалізовується", – додав речник.

Загострення на Харківщині – останні новини

10 травня російські ворожі війська здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. Ворог тоді здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб на Вовчанському напрямку.

У своєму вечірньому зверненні 10 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум.

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