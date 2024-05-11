Він має вигляд перекресленого навхрест ромба.

Російські окупанти почали наносити на техніку новий тактичний знак.

Як повідомляє канал "Оперативний ЗСУ", техніка з цими знаками бере участь у наступі в Харківській області. Він має вигляд перекресленого навхрест ромба.

"Новий тактичний знак російського угруповання військ, що діє на півночі Харківської області", - йдеться у повідомленні.

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Загострення на Харківщині - останні новини

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.

Військові групи "Гострі картузи" заявили, що окупанти зайняли кілька сіл на кордоні Харківської області внаслідок наступу.

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