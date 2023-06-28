Президент наголосив, що у Білорусі перебуватиме невеликий контингент бойовиків ПВК "Вагнер", відтак наразі він не може сказати, чи можуть вони нести загрозу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує щоденні звіти про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. У контексті переміщення до Білорусі "вагнерівців" він запевнив, що ситуація наразі контрольова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив у Києві на спільній прес-конференції із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Вагнерівці" є на тимчасово окупованій території, вони є і були на Луганщині", - зазначив він.

Водночас, Зеленський нагадав, що українські військові знищили понад 20 тис. "вагнерівців" в Україні.

"Тому ту кількість, яка прийшла, скажімо так, у позитивному сенсі на Москву, неможливо порівнювати із тієї їх кількістю, яка була у нас. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, але контингент той буде не дуже великий", - зауважив президент.

Він також підкреслив, що українські військові та розвідка звітують йому про ситуацію на північному кордоні України.

"Вони вважають, що ситуація на півночі нашої держави через присутність "вагнерівців" у Білорусі незмінна і контрольована… У нас такого, як у них відбувалося - на території Росії, не вийде. Все ж таки у нас потужна і сучасна армія не на словах", - сказав Зеленський.

Водночас, на думку президента Польщі Анджея Дуди. "вагнерівці" все ж можуть становити небезпеку. "Звичайно, група досвідчених у боях, добре навчених солдатів, а такими безперечно є бійці групи "Вагнер"..., завжди потенційно загрожує небезпекою. Ніхто з нас сьогодні не знає, які будуть у них завдання у Білорусі", - сказав Дуда.

Польський лідер також наголосив, що Польща вже укріпила та продовжує укріплювати свій кордон з Білоруссю.

Він також підкреслив, що НАТО має ухвалити конкретні рішення через переміщення російської ядерної зброї та "вагнерівців" до Білорусі.

Збройний заколот "вагнерівців"

У ніч на 24 червня "вагнерівці" рушили "маршем справедливості" із наміром дійти до Москви. Їхній ватажок Євген Пригожина пояснив це нібито "ракетним ударом" російської армії тиловому табору "вагнерівців".

Протягом дня "вагнерівцям" вдалося пойти кілька областей. Вони зупинилися за 200 км від Москви та отримали наказ від Пригожина зупинити наступ, розвернути колони та відступити. Такі рішення Пригожин ухвалив після перемовин із самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Згодом стало відомо, що справу щодо "повстання" вагнерівців закрили, а самого Пригожина відправили до Білорусі. "Вагнерівцям" запропонували або приєднатися до російської армії, або відправитися до Білорусі, або залишитися вдома.

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