Диктатор ще три роки тому при спілкуванні з українським журналістом Дмитром Гордоном проговорився про дружбу з Женею Пригожиним й про його незамінні таланти у сфері громадського харчування.

З'ясувалося, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко міг погодитися прихистити Пригожина на території Республіки у зв'язку зі спогадами про хороші подарунки "друга Жені", який обдаровував його смачним вином.

Про "добрі стосунки" ватажком "вагнерівців" Лукашенко проговорився в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону ще у 2020 році.

"Ви ж знаєте, хто очолює цю структуру (ПВК "Вагнер" - УНІАН) - Женя Пригожин. Я його так і називаю - Женя. Ви не уявляєте, у нас з ним найліпші стосунки, нійліпші. Коли я приїжджав раніше до них, він мене зустрічав, він мені там кращу пляшку вина десь знайде і передасть-подарує. Якщо мені десь там якась підтримка треба... Ну ось в громадському харчуванні, він ресторатор хороший, розбирався в цьому, я кажу: "Приїжджай у Білорусь, допоможи!". І він приїжджав та й інше", - заявив Лукашенко.

Диктатор зазначив, що в ті часи йому було дуже "сумно" через зв'язок Пригожина з ПВК "Вагнер". Але, з іншого боку, вже тоді було ясно, що Пригожин - іграшка в чужих руках. Він сам не приймає рішення, підкреслив лідер Білорусі.

"Не він це. Трохи вище. Заступники міністрів, деякі і по Білорусі побігали, не вийшло. І ось їм треба довести, що ми ось Білорусь тепленьку принесемо й кинемо до якоїсь кремлівської вежі",- вказав у 2020 році Лукашенко.

В Україні вважають, що автор заколоту у РФ - фігура вища за Пригожина

Нагадаємо, що сьогодні Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Пригожин, ймовірно, не є головним організатором заколоту у РФ, який трапився 23-24 червня.

Данілов вказав, що засновник ПВК "Вагнер" навряд чи діяв самостійно - швидше за все за ним стоять фігури вище, в погонах, які дуже хочуть змінити владу у РФ.

Також секретар РНБО зазначив, що хвилювання в Росії не схожі на спектакль. Це були справжні бойові дії, які в черговий раз продемонстрували, що Путін дуже слабкий і нічого не контролює, вважає Данілов.

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