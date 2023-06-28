Шойгу спочатку мав намір "роззброїти" Пригожина і його соратників.

Охорону Кремля заздалегідь посилили - ще до початку заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, пише наближений до російських спецслужб Telegram "ВЧК-ОГПУ".

Джерела ЗМІ повідомили, що за кілька днів до загострення ситуації з ПВК "Вагнер" Федеральна служба охорони, що належить Путіну, раптом запросила у начальника Росгвардіі допомогу бійцями. Росгвардійці посилили патрулі ФСО біля Кремля, Білого дому, Адміністрації президента та інших об'єктів влади в столиці.

Крім посилення охорони будівель в зону військових дій заздалегідь вилетіли оперативні групи ФСБ і Генштабу Міноборони, яких підкріпив особисто міністр оборони Сергій Шойгу з високопоставленою свитою. Також до Ростова прилетіла група офіцерів Головного управління кадрів Міноборони РФ. "Там всім оголосили, що в термін до 1 липня ПВК "Вагнер" повинна бути розформована і припинити своє існування. Новоприбулі опергрупи і оперсклад, що перебуває на місцях, отримали наказ забезпечити вказаний перехід без будь - яких ексцесів", - йдеться в повідомленні "ВЧК-ОГПУ".

Відео дня

Разом з тим, за словами джерел росЗМІ, Шойгу спочатку мав намір "роззброїти" Пригожина і його соратників. Однак військове керівництво РФ не врахувало популярності "кухаря Путіна" серед окупантів. Крайнім заходом нібито був ракетний удар по позиціях "Вагнера", що і запустило процес "перевороту".

У лічені години "вагнерівці" взяли Південний штаб угруповання і Ростов, а Шойгу втік до Москви. Протягом доби найманці майже підійшли до столиці.

Переворот в Росії - головне

У ніч на 24 червня Пригожин висунув колони "вагнерівців" у бік Москви, нібито щоб "зупинити" військове керівництво Росії в особі міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Каталізатором подій послужив нібито ракетний удар, якого було завдано регулярними військами ЗС РФ по тиловому табору "Вагнера". Тоді МО Росії все заперечувало.

"Переворот" тривав лише добу, але за цей час "вагнерівці" встигли майже без боїв захопити Ростов, а також вплутатися в кровопролитні бої у Воронезькій області, внаслідок чого ЗС РФ зазнали суттєвих втрат. Наприклад, підтверджено збиття Іл-22м з 10 військовими ВКС РФ.

Путін спершу назвав рішення Пригожина "зрадою" і "ножем у спину", а потім - за посередництва Лукашенка - пішов з "Вагнером" на переговори.

Вже під вечір Пригожин заявив, що зупиняє колони техніки на Москву і повертається в тил. Наразі ватажок ПВК знаходиться в Білорусі, а його бойовикам наказали здати всю важку техніку і укласти контракти з МО Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: