Для цього російська служба BBC провела розслідування, за допомогою якого вдалося з'ясувати кількість загиблих ув'язнених РФ.

Журналісти виявили, що загарбники, яких завербували у в'язницях міноборони РФ, гинуть на війні в Україні швидше, ніж в'язні, які брали участь у бойових діях у складі ПВК "Вагнер". Про це розповідається у розслідуванні російської служби BBC, журналісти якої дослідили понад 9 тисяч повідомлень про загибель російських ув'язнених.

Як стало відомо, з них 1 910 загарбників воювали у складі підрозділів "Шторм" російського міноборони, а 7 417 були "вагнерівцями".

За даними розслідування, в середньому завербовані в'язні міноборони РФ гинули вже за вісім тижнів після приїзду на поле бою, в той час, як "вагнерівці" змогли протриматися приблизно три місяці.

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"Ми виділили з майже 9 тисяч загиблих ув’язнених групу у 1 040 осіб, у яких була відома і дата початку контракту, і дата загибелі. Ці відомості ми почерпнули з опублікованих некрологів і повідомлень родичів. 540 осіб із нашої вибірки були "вагнерівцями", а інші 500 воювали у підрозділах "Шторм"", - зазначають у розслідуванні.

Зазначається, що однією з причин того, що російські штурмовики від міноборони не можуть довго протриматися на війні, як найманці ПВК "Вагнер", є недостатньо добра підготовка.

Розслідувачі розповіли, що понад десяток ув'язнених було вбито вже в перші два тижні після того, як вони виїхали з колоній, а саме у період, коли їх обіцяли навчити на тренувальному полігоні.

Також постачання зброї у вагнерівців, попри постійне невдоволення покійного ватажка Євгена Пригожина, теж проводилося на кращому рівні.

"Завербованих міноборони засуджених зазвичай привозять на підготовку і розподіл у самопроголошені "ЛНР/ДНР", де передають у підпорядкування місцевим частинам. На місці прибулим із колоній нерідко відмовлялися видавати базові речі: саперні лопатки, необхідні для риття окопів, аптечки і навіть справні автомати", - додали журналісти.

Крім того, умови, які пропонував Пригожин ув'язненим, дуже відрізнялися від того, що пообіцяв міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу, адже контракт з ПВК "Вагнер" передбачав п'ять з половиною місяців на фронті в обмін на свободу та зняття судимості.

Участь найманців у війні в Україні

Як писав УНІАН, у Білорусі інструктори російської приватної військової компанії "Вагнер" готують загін для війни в Україні, а саме спецпризначенців, аби вони проводили диверсії на території нашої держави.

"Восьмий вишкіл найманців для війни в Україні завершився у Білорусі. Тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт", - повідомили у Центрі національного спротиву.

Також в ISW заявили, що тисячі "вагнерівців" увійдуть до спецназу Кадирова. За даними Інституту вивчення війни, міноборони РФ вже начебто виділило необхідну кількість вакантних місць у складі спецназу "Ахмат" для розміщення "вагнерівців".

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