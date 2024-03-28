Найманці діють у країнах Африки, де стався воєнний переворот.

Терористи з приватної військової армії "Вагнер" продовжують допомагати хунті в Малі, Нігері та Буркіно-Фасо, пише Independent. У цих країнах напередодні стався державний переворот.

Зазначається, що після повалення режимів, тамтешня нова "влада" відмовилася від французьких військ, які перебували на території своїх колишніх колоній. Натомість хунта запросила допомоги в Росії, яка відправила в регіон бійців з ПВК "Вагнер".

"Насильство в Малі загострилося після того, як російські найманці прибули туди після державного перевороту в 2021 році. Його правляча хунта посилила операції, завдаючи смертоносних ударів безпілотників по скупченнях мирних жителів, а також рейди в супроводі російських найманців, які вбивали мирних жителів", – пише Independent.

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Видання також зазначає, що попри смерть ватажка "Вагнера" Євгена Прігожина, ПВК продовжує діяти на території цих країн. Зокрема, в січні "вагнерівці" увійшли в село поблизу військової бази в центральній частині Малі та заарештували 25 осіб. Серед низ було і четверо дітей. Пізніше того ж дня їхні тіла були знайдені із зав’язаними очима та кульовими пораненнями на голові.

Незадовго до цього, через удари дронами, в Малі померли ще щонайменше 13 цивільних, серед яких семеро дітей віком від 2 до 17 років.

ПВК "Вагнер" в Африці: що треба знати

Раніше стало відомо, що ГУР проводить обмежені воєнні операції на території Судану проти російських найманців з "Вагнеру".

За інформацією WSJ, Україна дійсно бере участь у деяких операціях в Судані за проханням військового правителя країни. Видання зазначає, що йдеться про війну за зброю і ресурси.

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