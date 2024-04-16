Повідомляється, що їх навчають "вагнерівці".

У Білорусі інструктори російської приватної військової компанії "Вагнер" готують спецпризначенців для проведення диверсій на території України.

Про це пише Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля. "Восьмий вишкіл найманців для війни в Україні завершився у Білорусі. Тут пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт", - йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України. "Вагнерівці" навчають їх інженерної та вогнепальної підготовки та тактичної медицини.

Відео дня

Зазначається, що основним озброєнням таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова.

Білоруський загін "Граніт": що це

У січні цього року Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про формування черговогу загону спецпризначення, створеног она базі військової частини 5448.

Заявлялося, що він має займатися боротьбою з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними групами, допомагати оперативникам під час затримань та посилювати охорону кордону.

Водночас міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков заявив, що "Граніт" працюватиме на території Мінська. "Цей підрозділ, він був необхідний, тому що в міських умовах у нашій столиці необхідно виконувати спеціальні завдання", - казав він.

"Граніт" - десятий загін спецназу в Білорусі, також відомо про "Торнадо", "Рись", "Беркут", "Шторм", "Тайфун", "Буран", "Циклон", "Смерч" та "Честь".

Вас також можуть зацікавити новини: