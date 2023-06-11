У полон Ізмайлов нібито потрапив ще в листопаді 2022 року.

Терорист, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що один з його бійців відмовився від обміну полоненими і перейшов на бік України - до лав "Російського добровольчого корпусу", про що напередодні заявили самі повстанці.

У коментарі прес-службі Пригожин уточнив, що йдеться нібито про росіянина Владислава Ізмайлова. Він, за словами Пригожина, колишній ув'язнений.

"Справді, Владислав Ізмайлов прибув до ПВК "Вагнер" з Самарської колонії і в листопаді потрапив у полон", - сказав "кухар" Путіна.

Він обізвав перебіжчика "зрадником" і натякнув на "традиційний" метод розправи в ПВК в таких випадках - кувалду.

"Владислав Ізмайлов - зрадник. І я впевнений, що понесе гідне покарання згідно з усіма традиціями ПВК "Вагнер". Я сподіваюся, що ми знайдемо і вб'ємо його в чесному бою", - додав ватажок головорізів.

Обмін полоненими 11 червня - головне

У неділю, 11 червня, Україна повернула додому 93 рядових і сержантів і двох офіцерів в рамках обміну полоненими з ворогом.

З 95 звільнених 51 - представники ЗСУ (у тому числі 15 тероборонців), 29-– нацгвардійці, 11 прикордонники, четверо – військові моряки. Частина звільнених перебувала в полоні в ПВК "Вагнера" і підрозділу "кадировців" "Ахмат". Третина (27 військових) захищали Донецький напрямок (з них п'ятеро - з-під міста Бахмут).

Пізніше в "Російському добровольчому корпусі" заявили про передачу РФ російських військовополонених, які склали зброю в районі Нової Таволжанки (Шебекінський район Бєлгородської області).

Один з полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК "Вагнер", від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК, стверджував командир РДК Денис WhiteRex.

Відомо, що РДК спільно з Легіоном "Свобода " РФ здійснив низку "рейдів" у прикордонні регіони Росії для розпорошування російських окупаційних сил на тлі українського контрнаступу на сході.

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