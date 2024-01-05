Керівник ГУР МО лаконічно висловився про нібито знищення начальника Генштабу російской армії.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відреагував на інформацію про те, що під час потужної атаки на поки ще окупований росіянами Крим ліквідований начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов.

Глава ГУР МО в ефірі телемарафону лаконічно висловився про можливу серйозну втрату російських окупаційних військ. Буданов не підтвердив знищення Герасимова на півострові. "Я, скажімо так, не маю підтверджуючої це інформації", - сказав він.

Потужна атака на Крим - сьогодні це варто знати

4 січня на півострові було дуже гучно - супротивники поскаржилися на атаку дронами й ракетами. Посіпаки РФ стверджували, що відбивали наймасовішу атаку за останній час. Окупанти повідомили, що нібито змогли знищити 10 українських ракет.

Пізніше в Генштабі Збройних сил України повідомили, що успішно вдарили по ворожому командному пункту, який знаходиться біля Севастополя. У ЗСУ також поділилися, що біля села Первомайське уражено склади боєприпасів противника.

Крім того, в мережі поширилася інформація, що нібито "генерал Герасимов загинув" під час удару по Криму. У Службі безпеки України повідомили УНІАН, що поки не можуть прокоментувати відомості про можливе знищення ворожого генерала.

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