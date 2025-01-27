Колишній головнокомандувач ЗСУ порівняв дії кремлівського диктатора з діями Гітлера.

Диктаторські режими не можуть не припускатися фатальних помилок, вважає колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, там, де над усе вирішує одна єдина людина - немає місця "для інших думок". Тому для Гітлера стало фатальним його рішення про напад на СРСР, а для кремлівського диктатора Володимира Путіна стане фатальним рішення про напад на Україну 2022 року, пише він у матеріалі для "УП".

"Рівно 80 років тому було звільнено в'язнів одного з найбільших нацистських таборів смерті - Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Його створив авторитарний режим людожерського диктатора, який хотів правити світом, і врешті-решт зазнав поразки. Але час покаже, що диктатори відроджуються, а людству не можна розслаблятися", - заявляє Залужний.

Посол України у Великій Британії зазначає, що перша війна в Грузії 2008 року "за духом нагадує" анексію Гітлером Судетської області (Чехії) 1938 року, а захоплення Німеччиною Австрії, яке тоді було названо німецькою владою "возз'єднанням", - схоже на окупацію Криму. І там, і там було проведено псевдореферендум.

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Залужний також підкреслює, що Путін, як і Гітлер, довго готував країну до війни, прибравши опонентів і створивши потужну "пропагандистську машину", яка і є головною точкою опори диктаторів. Крім того, вони обидва пояснювали свою агресію "захистом від нападу".

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Раніше УНІАН повідомляв, що європейські країни хоч і готові до короткочасних бойових дій, але що стосується війни на виснаження - ситуація не така райдужна. Залужний вважає, що про це можна судити навіть за кількістю повітряних цілей, яка з кожним днем зростає. Західні системи ППО не впораються з такою кількістю БПЛА і ракет.

Крім того, Залужний у своїй першій книзі описав зустріч із ворожкою 25 років тому. Це сталося в плацкарті. Тоді жінка побачила "страшну війну", де Валерій Залужний буде головним.

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