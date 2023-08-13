Вона заявила, що "відповідь" за цю атаку не забариться.

У Росії істерично прокоментували атаку на Кримський міст, що сталася 12 серпня. Країна-терорист обіцяє "відповідь".

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова. Вона також заявила, що окрім спроби атаки на Кримський міст, півострів вночі нібито атакували 20 безпілотників.

"Рішуче засуджуємо ці терористичні атаки. Кримський міст є об'єктом суто громадянської інфраструктури, напади на який неприпустимі. Він зазнає таких атак з осені минулого року. Вони, зокрема, призводили до загибелі мирних громадян. Таким чином, ЗСУ, які не здатні, попри масовану західну допомогу, змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення, намагаються за допомогою негідних терористичних методів відігратися на цивільних об'єктах та мирних жителях", - заявила опальна Захарова.

Істерична представниця МЗС РФ видала, що "подібні диверсії дають міжнародній спільноті можливість ще раз переконатися у справжній сутності київського режиму".

"Таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді", - додала вона.

"Бавовна" на Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. Це сталося вже втретє від початку вторгнення РФ в Україну.

Цього разу вибухів було не менше восьми. В районі мосту спостерігалося серйозне задимлення. Окупанти заявляли, що використали "димову завісу", але над мостом виднівся і чорний дим.

Росіяни перекривали рух мостом. Через певний час його відновили – щоправда, ненадовго. Ввечері у російських ЗМІ повідомляли, що на вʼїздах на міст утворилися величезні черги. Так, вʼїзду на міст з боку півострова очікували понад 700 автомобілів, а з боку Кубані – понад 560. Росіяни відзвітували про знищення українських ракет, які намагалися вдарити по мосту.

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