Чиновники заявили, що питання знаходиться на розгляді на найвищому рівні.

США близькі до того, щоб схвалити передачу ракетної системи великої дальності ATACMS Україна. Ці ракети можуть переломити хід боротьби Києва з російськими окупантами на свою користь, заявили американські та європейські офіційні особи.

Як уточнює The Wall Street Journal, армійська тактична ракетна система, або ATACMS, має дальність дії близько 300 кілометрів, що достатньо для того, щоб українські сили могли вражати російські цілі далеко за лінією фронту. Президент Байден не підписав передачу, почасти через побоювання офіційних осіб США, що Україна може використовувати її для нанесення ударів по території Росії і ескалації конфлікту з затягуванням в неї заходу.

Чиновники заявили, що питання знаходиться на розгляді на найвищому рівні. Офіційні особи США і Європи побачили ознаки, що Білий дім, раніше неохоче налаштований на передачу, прийшов до висновку, що в найближчі тижні необхідно терміново посилити боротьбу України.

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Але на тлі внутрішніх заворушень в Росії, де на вихідних засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин влаштував провалився заколот, американські та європейські офіційні особи визнали, що зараз, можливо, настав час натиснути на газ.

Високопоставлений представник Міністерства оборони України повідомив The Wall Street Journal, що в останні тижні Київ отримав позитивні сигнали про те, що США близькі до поставок ATACMS. Українські офіційні особи стверджують, що ракети великої дальності необхідні, зокрема, для нанесення ударів по Криму, півострову, окупованому Росією, який російські сили використовують в якості бази для запуску безпілотників іранського виробництва, згідно з публічними заявами США і європейських союзників.

Рада національної безпеки Білого Дому та Пентагон не одразу відповіли на запит про коментар.

Ракети ATACMS для України - деталі

Головний республіканець в Комітеті з міжнародних відносин США сенатор Джеймс Е. Ріш, який раніше вже відзначився блокуванням продажу Угорщини систем HIMARS через її підступні кроки щодо Швеції і НАТО, назвав "досить високою" можливість передачі Україні далекобійних ракет ATACMS до вже наявних РСЗВ HIMARS.

Весь цей час в адміністрації Байдена відмовляли, турбуючись з приводу нібито загрози ескалації конфлікту. У той час як американські військові відзначають, що саме ATACMS зіграють ключову роль в деокупації Криму.

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