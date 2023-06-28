Україна ще з осені 2022 року закликає Вашингтон нарешті розблокувати передачу ЗСУ ракет ATACMS.

Головний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин США сенатор Джеймс Е. Ріш, який раніше вже відзначився блокуванням продажу Угорщині систем HIMARS за її підступні кроки щодо Швеції у НАТО, назвав "досить високою" можливість передачі Україні далекобійних ракет ATACMS до вже наявних РСЗВ HIMARS.

В інтерв'ю "Голосу Америки" Ріш зазначив, що є прихильником передачі Україні усіх наявних у США видів озброєння, і Адміністрація Байдена в цьому плані "вже активізувалась".

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав - надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна збря. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо. Авжеж, на це потрібен час, але ми продовжуємо тиснути на адміністрацію Байдена, і вони вже активізувались, так само як і інші країни активізувались для тих самих зусиль. Тож ATACMS - це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", - висловився він.

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ATACMS для України - головне

Україна ще з осені 2022 року - відколи отримала від Сполучених Штатів перші РСЗВ HIMARS - закликає Вашингтон нарешті розблокувати передачу ЗСУ ракет ATACMS, що були б здатні завдавати ударів по військових об'єктах РФ глибоко в тилу на відстань понад 300 км.

Весь цей час в Адміністрації Байдена відмовляли, тривожачись з приводу нібито загрози ескалації конфлікту. Тоді як американські військові зауважують, що саме ATACMS відіграють ключову роль у деокупації Криму.

Останнім часом дискусії щодо передачі Україні ATACMS знову посилились - на тлі створення "авіаційної" коаліції щодо поставок Повітряним силам F-16. Конгрес вчергове підштовхує Білий дім зважатися на цей крок.

Відомо, що першою країною Заходу, яка розблокувала для Києва можливість отримання далекобійних ракет, стала Велика Британія. Авіація ЗСУ регулярно б'є крилатими ракетами Storm Shadow по шляхах постачання й базах розміщення російських сил на окупованих територіях.

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