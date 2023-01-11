Американський військовий зазначив, що США побоювалися відповіді Москви.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес розчарований тим, що Вашингтон все ще не передав Україні балістичні ракети ATACMS та БПЛА. Він не виключає, що Білий дім все ж прийме потрібне рішення.

"Це досить розчаровує. Я не знаю точної причини, але знаю, що це може розцінюватися як провокація і привід до подальшої ескалації. Мовляв, їх можуть використовувати для ударів по цілях у глибині Росії. Я вам так скажу - не погоджуюся з такою думкою", – заявив американський військовий в інтерв'ю 24 каналу.

При цьому він вказав, що в США побоювалися відповіді Москви на поставки зброї. Водночас Ходжес нагадав, що Кремль досі не зміг відповісти на військову допомогу Києву.

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"Кожен раз, як ми надавали Україні нову зброю, росіянам нічого було сказати у відповідь, і ніякої ескалації не відбувалося. Тобто ми стримували самі себе - ось, мовляв, Росія візьме і використовує ядерну зброю, або ще щось зробить. Тому цей процес так повільно йде", - розповів генерал.

Водночас він вважає, що Україна все ж може отримати від США ракети ATACMS та безпілотники.

Ракети ATACMS для України - що відомо

Київ вже не перший місяць веде переговори з Вашингтоном про постачання далекобійної зброї. Поки що США не дають ЗСУ ракети ATACMS для установок HIMARS. Справа у розбіжностях з приводу ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

Politico повідомляє, що під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський повторно мав попросити надати Україні ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 кілометрів.

При цьому представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що ATACMS могли б стати стримуючим фактором для Росії.

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