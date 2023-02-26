Розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, де видно кількість знищеної російської військової техніки.

Російські військові під Вугледаром Донецької області зазнали відчутних втрат. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

У розвідці опублікували супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, де видно кількість знищеної російської військової техніки, яка належала 155-й бригаді морської піхоти, яка вважається елітою російської армії. При цьому, за даними британської розвідки, на відміну від повітряно-десантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине угруповання.

Аналітики повідомили, що російські морські піхотинці зазнали величезних втрат під Вугледаром, виконуючи одні з найскладніших тактичних завдань. Після втрат російське командування заповнило їх недосвідченими мобілізованими.

Відео дня

"Є реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара", – зазначається у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Причини різкого зростання втрат дві – непідготовлені мобілізовані та дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

Саме через це черговим провалом завершилась спроба противника штурмувати ЗСУ в районі Вугледара.

Раніше британська розвідка повідомила про 200 тисяч "знешкоджених" росіян у війні з Україною, з яких 60 тис. – ліквідовані.

Вас також можуть зацікавити новини: