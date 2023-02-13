Російські війська втрачали від 150 до 300 морських піхотинців на день на цьому напрямку.

На Вугледарському напрямку була розгромлена елітна 155-та бригада морської піхоти ЗС РФ, повідомляє Politico.

"Під Вугледаром і Мар'їнкою Донецької області знищено велику кількість живої сили противника, в тому числі командний склад. Крім того, за останній тиждень противник втратив близько 130 одиниць техніки, в тому числі 36 одиниць танків", - повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський.

За словами Дмитрашковського, російські війська втрачали від 150 до 300 морських піхотинців на день під Вугледаром.

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155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз після Ірпеня і Бучі; вдруге вони зазнали поразки під Донецьком - знову повернулися. А зараз майже вся бригада вже знищена під Вугледаром, додав Дмитрашківський.

Однак ЗСУ не поспішають святкувати перемогу, оскільки російські війська продовжують штурмувати українські позиції під Вугледаром, Авдіївкою та Бахмутом.

"Хотілося б, щоб зброя від наших партнерів надходила швидше, оскільки це дало б нам можливість не тільки захищатися і стримувати атаки, а й остаточно витісняти їх з нашої території", - зазначив Дмитрашковський.

Росія пішла в наступ - невдачі РФ під Вугледаром

Напередодні Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

За словами експерта Владислава Селезньова, наразі наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

Тим не менше, за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗСУ вдалося повернути деякі втрачені позиції.

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки. Серед втрат 36 бойових танків. Втрати РФ під Вугледаром і Бахмутом підтверджує британська розвідка. Результати таких штурмів для РФ були мінімальними.

На думку Інституту вивчення війни, Росія готується посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак у неї немає ресурсів, потрібних для початку такої широкомасштабної наступальної операції.

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