Фірмовою тактикою українських військових проти бронетанкових колон стали засідки.

Лютневий тритижневий штурм окупантами Вугледара став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом.

Українські військові розповіли газеті The New York Times, що "вивчали дороги, потім ховалися і чекали", щоб розбивати колони із засідок. Саме засідки були "фірмовою" тактикою України проти російських бронетанкових колон з перших днів війни.

По колонах бронетехніки окупантів ЗСУ працювали не тільки з комплексів радянського зразка, а й із застосуванням американських ПТРК Javelin і гаубиць M777, французьких САУ Caesar і навіть ракетних систем HIMARS, зазначає видання.

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За словами командирів з 72-ї бригади, битва за Вугледар "була найбільшим танковим боєм цієї війни", в якій Росія втратила не менше 130 танків і бронетранспортерів.

Ситуація під Угдедаром: подробиці

Російські військові під Вугледаром Донецької області зазнали відчутних втрат. Британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, де видно кількість знищеної російської військової техніки, яка належала 155-й бригаді морської піхоти, вона вважається елітою російської армії.

Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. ВСУ підтвердили це у коментарі Politico.

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