Російські окупанти скинули на човен з безпілотника розривну гранату.

Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення Херсонської області. У понеділок, 10 квітня 2023 року, окупанти атакували човен з двома мирними жителями.

"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку", – повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Човен одразу ж був атакований росіянами. З безпілотника на нього скинули розривну гранату.

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"Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога", – зазначив Прокудін.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупаційні війська почали атакувати Херсонщину керовами авіаційними бомбами. Так, 9 квітня 8 ворожих літаків Су-35 атакували Бериславський район області ракетами та авіабомбами.

Внаслідок іншої ворожої атаки авіабомбами, яка сталася 6 квітня, було поранено сімох мешканців Херсонщини. Росіяни вдарили по Бериславу, Новобериславу та по Козацькому.

Водночас на тимчасово окупованій частині Херсонської області загарбники закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом. Такі дії ворога помітили у Новій Каховці.

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