У Нацполіції розповіли, як посилять заходи безпеки на Великдень

На Великдень до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян будуть наближені екіпажі патрульної та Національної поліції. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, обмеження, які діють з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, будуть діяти і на Великдень.

"Саме під час святкувань і відзначення Великодня в обов’язковому порядку будуть наближені екіпажі патрульної поліції, Національної поліції до місць проведення богослужінь та місць зібрання вірян. І фактично будуть підвищені заходи безпеки, моніторинг ситуації. Будуть створені спеціальні моніторингові тимчасові центри для того, щоб не допустити правопорушень і вчасно відреагувати на події, аби утримати безпекову ситуацію", - сказав він.

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Білошицький також додав, що комендантська година буде діяти і в ніч Великодня. Також він відзначив, що до заходів, які відбуваються в комендантську годину на Великдень, віряни зможуть долучитись онлайн.

"Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть в цю ніч може вдатися до будь-яких дій", - наголосив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.

Великдень в Україні під час війни - що треба знати

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що окупанти можуть завдати ракетного удару і на Великдень, тому Україні потрібно бути готовою до ракетної атаки в будь-який час.

Раніше у КМДА нагадали, що у Києві на Великдень комендантська година не змінюється, вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Великдень 2023 - коли і де святити паски в Києві

Як повідомляв УНІАН, у Києві піти до церкви в неділю можна буде після закінчення комендантської години. Віряни завичай збираються у головних храмах міста, тож за бажанням можна відвідати:

Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 6);

Андріївську церкву (Андріївський узвіз, 23);

Свято-Володимирський собор (бульв. Шевченка, 20);

Свято-Михайлівський Видубицький монастир (вулиця Видубицька, 40);

Церкву Святого Миколая Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12).

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