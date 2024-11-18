Це рішення не змінить долю України на передовій, проте підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами.

Америка наприкінці 2023 року, після більш ніж року дебатів, надала Україні ракети ATACMS з дальністю дії 300 км, які ЗСУ використовували з руйнівним ефектом на окупованій Росією території, зокрема й у Криму. При цьому США, незважаючи на численні прохання України, не давали дозволу бити через кордон Росії по аеродромах, складах боєприпасів і командних пунктах.

Однак, як пише The Economist, 17 листопада американські ЗМІ повідомили, що Джо Байден дав Україні дозвіл на використання цих ракет на російській території.

"Це рішення не змінить долю України на передовій, яка кардинально слабшає, хоча підніме моральний дух і зміцнить позиції країни перед переговорами, які Дональд Трамп вестиме після 20 січня", - пише видання.

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Чому США так довго тягнули з дозволом

Як нагадує The Economist, США не давали дозволу на ці удари з трьох причин. Перша - аргумент про обмежені запаси ATACMS. Друга полягала в тому, що їхня військова корисність, імовірно, буде обмеженою, оскільки, за заявами Пентагону, 90% російських літаків, що запускають бомби-планувальники по українських позиціях, уже передислокувалися за межі досяжності ATACMS. Третя причина полягала в ризику ескалації.

"Україна та її прихильники відмахуються від цих аргументів. Вони стверджують, що в арсеналі Америки більш ніж достатньо ATACMS - за деякими оцінками, понад 1000, і їх поступово замінюють новими і більш далекобійними ракетами. Російські літаки можуть бути поза досяжністю, але інших цілей - складів, командних пунктів, логістичних центрів тощо - більш ніж достатньо... Вони стверджують, що побоювання з приводу ескалації також перебільшені. Зрештою, Путін вважає Крим невід'ємною частиною Росії і при цьому нічого не зробив у відповідь на удари ATACMS там", - пише видання.

Водночас рішення Байдена залишає три суттєвих питання

1. Масштаб цього дозволу.

Повідомлення припускають, що Україні, принаймні на початковому етапі, буде дозволено використовувати ATACMS тільки в Курській області.

"Це має політичний сенс, якщо мета полягає в тому, щоб послати сигнал Північній Кореї, яка допомагає Росії в цих зусиллях... Але це не має великого військового сенсу, якщо мета полягає в тому, щоб завдати максимальної шкоди російській військовій машині до 20 січня, коли Трамп прийде до влади. Багато з найсоковитіших російських цілей знаходяться в інших місцях", - пише The Economist.

2. Чи наслідуватимуть Британія і Франція приклад США в питанні ударів Storm Shadow і SCALP.

Ці ракети, як і ATACMS, вимагають значної участі Заходу для ефективного націлювання. Вважається, що британські офіційні особи неохоче дозволяли їх використання на території Росії без керівництва і прикриття з боку Америки. Тепер вони, ймовірно, пом'якшаться, вважає видання.

3. Як реагуватиме Путін.

Як пише The Economist, побоювання з приводу використання ядерної зброї перебільшені, не в останню чергу через низьку ймовірність поразки Росії на фронті. Але Росія натякала на розширення допомоги хуситам у Ємені - ризик, який західні чиновники описують як "горизонтальну ескалацію", тобто за межі України. Існують також побоювання, що російські шпигуни можуть посилити свою кампанію саботажу, підривної діяльності та замахів на вбивство всередині Європи.

Удари ATACMS по Росії

17 листопада New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії, зокрема, по північнокорейських військах. При цьому того ж дня в західних ЗМІ з'явилася інформація і про дозвіл Франції та Британії на удари Storm Shadow і SCALP, однак пізніше в урядах цих країн не підтвердили ці повідомлення.

Водночас у РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

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