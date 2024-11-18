Газета Le Figaro також видалила зі своєї статті інформацію про дозвіл Франції та Британії на удари SCALP/Storm Shadow по Росії.

Представник уряду Британії заявила про цілковиту підтримку України, проте ухилилася від коментарів з приводу дозволу на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії.

Так, на запитання Sky News про те, чи може Великобританія наслідувати приклад США, які дозволили удари ракетами ATACMS по Росії, міністр освіти Бріджит Філліпсон заявила, що Великобританія залишається "непохитною" у своїй підтримці України, але не наслідуватиме прикладу США в питанні озброєнь.

"Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці українського народу майже тисячу днів від початку цього конфлікту... прем'єр-міністр і міністр оборони завжди триматимуть під контролем те, що потрібно українському народу і його військовим", - зазначила вона.

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При цьому Філіпссон утрималася від коментарів з приводу того, чи може Великобританія дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії, зазначає Sky News.

Варто зазначити, що газета Le Figaro видалила зі своєї статті інформацію про дозвіл Франції та Британії на удари SCALP/Storm Shadow по Росії.

"У канцеляріях уже точилися дебати про дозвіл використання західних ракет проти території Росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту в Німеччину в травні 2024 року", - тепер ідеться у статті без будь-яких чітких згадок про дозволи.

Дозвіл на удари західною зброєю по РФ

Як повідомляв УНІАН, напередодні NYT повідомив, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії ATACMS по території Росії, зокрема, по російських і північнокорейських військах у Курській області.

Пізніше Le Figaro написала, що Джо Байден ухвалив "очікуване рішення" після відповідного дозволу на удари SCALP/Storm Shadow від Лондона і Парижа.

Водночас у РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

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