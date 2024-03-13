Путін вважає, що Києву потрібен "інформаційний ефект".

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у спробі зірвати своє переобрання на п'ятий термін, яке заплановано на 15-17 березня, за допомогою атак на регіони Росії.

Зокрема, лідер РФ стверджує, що Україна організовує атаки безпілотників і диверсійних груп на російські регіони, щоб перешкодити проведенню президентських виборів.

"Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - цитує Путіна видання The Moscow Times.

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Чинний президент Росії також стверджує, що ці атаки відбуваються на "тлі невдач" Збройних сил України на фронті. Як зазначається, нібито Київ за допомогою дронів і диверсантів прагне створити "інформаційний ефект". Крім того, як заявив Путін, Україна нібито хоче отримати, таким чином, певні бонуси під час можливого переговорного процесу.

"Якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це", - сказав глава РФ.

На його думку, ЗСУ й надалі атакуватимуть російські регіони "на деяких інших ділянках".

Операція російських добровольців - останні новини

Бійці Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. За даними самих військових, добровольці легіону знищили ворожий пункт управління під час рейду на територію РФ. Росіяни облаштували пункт управління посеред житлових будинків.

Також СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - у Рязані (Татарстан), у Кстово (Нижегородська область) і Киришах (Ленінградська область). Також під удар потрапили авіабаза і військовий аеродром у Воронезькій області.

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