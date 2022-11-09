Ремонт Кримського моста не зможуть закінчити в обіцяні терміни. Він навряд чи повноцінно почне працювати до вересня 2023 року.
За даними Міноборони Великобританії, до 8 листопада росіяни планували почати заміну 64-метрового прольоту моста. При цьому наголошується, що для заміни пошкоджених ділянок необхідно ще три прольоти.
Окупанти в Криму заявляли, що цю частину мосту відновлять до 20 грудня. Пізніше в РФ визнали, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення руху до березня 2023 року. У зв'язку з цим Британські розвідники вважають малоймовірним запуск повноцінної роботи моста до вересня 2023 року, тому що ремонт буде залежати від погодних умов взимку.
"Атака на Кримському мосту призвела до перерви матеріально-технічного постачання Росії в Крим і південь України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку і війська в цей район по залізниці або по дорозі", - йдеться в повідомленні в Twitter.
Вибух на Крмиському мосту - що відомо
8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту сталася велика пожежа. Вогонь охопив сім паливних цистерн. Крім того, частково обрушилися два автомобільних прольоту.
У Росії заявили, що міст отримав пошкодження через підрив вантажівки, президент РФ Володимир Путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив в Україні.