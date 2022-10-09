Також за словами президента РФ, в інциденті з мостом в окупованому Криму нібито брали участь і громадяни Росії.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського моста спецслужби України.

Про це він заявив під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним, повідомляють пропагандистські РИА Новости.

За словами Путіна, автори, виконавці та замовники підриву мосту в окупованому Криму – спецслужби України. Також президент РФ назвав підрив Кримського мосту "терактом".

Відео дня

"Це теракт, спрямований на руйнування критично важливої цивільної інфраструктури РФ. Автори, виконавці та замовники підриву — спецслужби України", - заявив диктатор країни-агресорки.

Своєю чергою, Бастрикін повідомив, що справу про вибух на Кримському мосту росіяни завели за статтею "тероризм". Він доповів Путіну, що в підготовці "теракту" українським спецслужбам нібито допомагали громадяни Росії із зарубіжних держав.

"Нами вже встановлено маршрут руху вантажівки, де стався підрив. Це Болгарія, Грузія, Вірменія, Північна Осетія, Краснодар... встановлені перевізники. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з-поміж тих, хто міг готувати теракт", — сказав Бастрикін.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту стався сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, по якій їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибелі в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту була спецоперацією СБУ. Офіційно в Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського моста ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РІА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту по Кримському мосту буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

Вас також можуть зацікавити новини: