Представник Білого дому не став коментувати вибух на російському мосту в тимчасово окупований Крим.

Білий дім заявив, що продовжить озброювати Україну. У Вашингтоні зазначили, що не бачать ознак підготовки до застосування російської ядерної зброї на українській території.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі відмовився коментувати вибух на Кримському мосту.

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"Нам дійсно більше нічого додати до повідомлень про вибух на мосту. Що я можу вам сказати, так це те, що Путін почав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, просто вивівши свої війська з країни", - зазначив Кірбі.

За його словами, сторони повинні знайти спосіб домовитися про припинення війни, але Путін не намагається це зробити.

"Навпаки, закликом сотень тисяч резервістів, політичною анексією або, принаймні, спробою анексії чотирьох областей України, він продемонстрував всі ознаки того, що він підвищує ставки. Ось чому, відверто кажучи, ми майже щодня підтримуємо зв'язок з українцями і збираємося продовжувати надавати їм допомогу в забезпеченні безпеки", - вказав представник Білого дому.

Крім того, він повідомив, що у США відомостей про підготовку до застосування ядерної зброї Росією.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки у разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За його словами, війна досягла "небезпечного моменту".

28 вересня Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

30 вересня Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

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