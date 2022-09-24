Глава європейської дипломатії зауважив, що війна досягла "небезпечного моменту".

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ Володимира Путіна про те, що він може застосувати ядерну зброю у збройному конфлікті в Україні.

Про це він повідомив у коментарі ВВС.

Боррель зауважив, що війна досягла "небезпечного моменту".

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"Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія була загнана в кут, і реакція Путіна - погроза використання ядерної зброї - це дуже погано", - сказав Боррель.

Він нагадав, що у рідкісному зверненні до нації на початку тижня Путін сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую".

"Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно", - зазначив Боррель.

Він спростував занепокоєння щодо того, що поставки зброї в ЄС вичерпуються і сказав, що ЄС повинен продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також застосовувати економічні санкції проти президента Путіна та його союзників і проводити дипломатичну діяльність.

За його словами, усі, хто їздив до Москви, щоб поговорити з Путіним, поверталися з тією ж само відповіддю, що в нього є "військові цілі", і якщо він їх не досягне, то "продовжить боротьбу".

"Це, безумовно, тривожний напрямок, але ми маємо продовжувати підтримувати Україну", – резюмував глава європейської дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Боррель заявив, що РФ обрала шлях конфронтації замість припинення війни проти України, а тому ЄС засуджує загострення Росією її незаконної, неспровокованої і необґрунтованої агресії проти України.

Глава європейської дипломатії суворо засудив плани з організації незаконних референдумів, спрямовані на анексію Росією територій Донецької, Херсонської, Луганської і Запорізької областей.

Він назвав це ще одним кричущим порушенням незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і серйозним порушенням Статуту ООН.

Боррель запевнив, що Росія, її політичне керівництво, і усі причетні до організації цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права та міжнародного гуманітарного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності. Він підкреслив, що Європейський Союз і його країни-члени ніколи не визнають окуповані території нічим іншим, окрім як частиною України, і підтримуватимуть зусилля України з відновлення територіальної цілісності стільки, скільки це буде необхідно.

Ядерний шантаж Путіна: що відомо

Напередодні проведення на окупованих територіях "референдумів" Путін у своєму зверненні до нації пригрозив світу ядерним ударом у разі "посягання" на анексовані райони.

Згідно з доктриною РФ, Кремль може використовувати ядерну зброю тільки за умови, якщо буде бачити загрозу існування своєї країни.

Ядерний шантаж Росії посилився після гучної військової поразки РФ в Харківській області, коли Москві в терміновому режимі шляхом часткової мобілізації довелося шукати додаткові сили для захисту зайнятих рубежів.

23 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив керівництво РФ про "тяжкі наслідки", якщо Москва застосує зброю масового знищення.

"Вони знають, що будуть важкі наслідки. Я не буду конкретизувати, як ми відреагуємо. Це залежить від того, якого виду зброю масового знищення вони можуть застосувати. Ми посилаємо ці повідомлення, і ми чітко заявляємо, щоб унеможливити розвиток таких подій", - підкреслив Столтенберг в інтерв'ю CNN.

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