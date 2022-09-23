Водночас реакція країн НАТО залежатиме від того, яку саме зброю масово знищення росіяни можуть застосувати.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

Про це Столтенберг повідомив в інтерв'ю CNN.

"Вони знають, що будуть тяжкі наслідки. Я не буду конкретизувати, як ми відреагуємо. Це залежить від того, якого роду зброю масового знищення вони можуть застосувати. Ми надсилаємо ці повідомлення, і ми чітко заявляємо, аби унеможливити розвиток таких подій", - наголосив Столтенберг.

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Водночас він висловлює переконання, що "ймовірність будь-якого застосування ядерної зброї досі є низькою, але потенційні наслідки є настільки великими, що з цієї причини ми повинні ставитися до цього серйозно".

"І риторика, погрози, які президент Путін знову і знову висуває, збільшують напругу, і є небезпечними та безрозсудними", - заявив Столтенберг.

Ядерний шантаж Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації в РФ, він зробив таку цинічну заяву: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Разом з тим українські військові експерти вважають, що такі заяви з боку РФ – не більше ніж ядерний шантаж, спрямований на те, щоб посадити Україну за стіл переговорів і змусити її погодитися на умови Кремля.

22 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Путін використає ядерну зброю.

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