Мобільні крематорії росіяни розташували у Бердянському порту, а також у Мелітополі - на території дитячого санаторію.

ЗСУ продовжують знищувати ворога на Запорізькому напрямку, виносячи його "тил" у Мелітополі, Генічеську і Бердянську. Щоб приховати реальні втрати, противник розмістив в області щонайменше кілька мобільних крематоріїв, розповів в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що 1 липня "бавовна" сталась на військовій базі окупантів неподалік Семенівки Мелітопольського району.

Мобільні крематорії росіян помічено у Бердянську та Мелітополі.

"Ворог починає приховувати свої втрати. Мобільні крематорії вони розташували у Бердянському порту, а також у Мелітополі - на території дитячого санаторію, який вони вже давно перетворили у свій військовий шпиталь. Сморід відчувають мешканці кількох районів міста, тому що вони його використовують майже цілодобово. Але вони не зупиняються і продовжують доставляти нове й нове гарматне м'ясо", - зазначив Федоров.

Контрнаступ ЗСУ - ситуація на Запорізькому напрямку

ЗСУ пішли у наступ на початку червня. У перші тижні українській армії вдалося звільнити вісім населених пунктів на стику Донецької і Запорізької області. Протягом 1 липня ЗСУ, за твердженням самих росіян, домоглися успіхів, зокрема, на північний захід від Великої Новосілки.

Складна для росіян ситуація й на Бахмутському напрямку. Там захисники рухаються до того, щоб контролювати всі необхідні висоти на флангах Бахмута. Бої вже у місті. Це змусило окупантів перекинути до населеного пункту додаткові сили, знявши їх з інших ділянок фронту.

Найближчим часом очікується і падіння оборони російських загарбників в районі Малої Токмачки та Роботиного. За словами експерта Олександра Коваленка, ЗСУ вже вийшли на удари по другій і третій лініях оборони росіян на найбільш оснащеному Росією Запорізькому напрямку.

Запорізький напрямок відкриває шлях для перерізання так званого "сухопутного коридору" між Росією та окупованим Кримом й, в цілому, до деокупації самого півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: