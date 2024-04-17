Також у русі повідомляють про серйозне ураження сил ПКС РФ у районі командного пункту.

В "АТЕШ" підтверджують знищення ворожого комплексу С-400 у Джанкої та склади з ракетами, а також повідомляють про серйозне ураження сил ПКС РФ у районі командного пункту.

Про це йдеться в інформації в Telegram "АТЕШ". "Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були нанесені вночі на території Джанкойського аеродрому. Підтверджується детонація в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше, на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри. Підтверджується ураження новітнього комплексу С-400 з вибухом пускової установки і серйозними пошкодженнями інших машин комплексу. Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", - пише АТЕШ.

Так само, за інформацією агентів руху, зафіксовано серйозне ураження в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії ПКС ЗС РФ.

Відео дня

"З міркувань безпеки наших агентів ми утримаємося від розкриття додаткової інформації. Подробиці передані Силам оборони України", - наголошується в повідомленні.

АТЕШ відкрито подякував агентам за їхню відвагу, завзятість і докладені зусилля.

Атаки на Крим

Уночі 17 квітня в окупованому Криму на військовому аеродромі в Джанкої прогриміла серія вибухів.

Військовий експерт Іван Ступак повідомив у коментарі ЗМІ, що на військовому аеродромі в Джанкої був склад із ракетами "Циркон". Він припустив, що ціллю удару був саме цей склад, але достеменно невідомо, що і в яких обсягах було знищено.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що на території цього аеродрому розташовувався 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. Також, імовірно, там дислокувалися три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 і Ка-52.

Згідно з поширеною ними інформацією, внаслідок удару загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено.

Військовий експерт Олександр Мусієнко з посиланням на джерела повідомив, що знищено склад ракет "Циркон" і "С-300".

Офіційної інформації від сил оборони та безпеки України поки що немає.

Вас також можуть зацікавити новини: