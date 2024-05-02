Четверо з них - у стані середньої тяжкості.

Вдень у четвер, 2 травня, російські загарбники обстріляли Харківську область. Наразі відомо про чотирьох постраждалих дітей.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Teleram-каналі. За його словами, ударубуло завдано по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. "Попередньо, четверо постраждалих дітей. Перевірка профільними службами та ліквідація наслідків триває", - написав він о 16:22.

О 15:56 Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про кореговану авіаційну бомбу в напрямку Харкова. О 16:32 вони повідомили про ще один пуск.

Відео дня

Оновлено о 16:38: Синєгубов повідомив, що вже відомо про сімох поранених внаслідок ударів по Дергачах, шестеро з них - діти. Двоє дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усіх госпіталізували.75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Оновлено о 17:45: Кількість постраждалих дітей збільшилась до 8: у одного з хлопчиків гостра реакція на стрес, у іншого - легкі ушкодження, повідомили в ОВА.

Удари по Харкову та області: останні новини

Вчора стало відомо, шо загарбницькі війська вдарили КАБами по автівці та будинку в селищі Золочів. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних людей, яі сиділи в автомобілі. Ще двоє людей постраждали.

30 квітня внаслідок обстрілу Харкова загинув монтер колії, також поранення отримала працівниця "Укрзалізниці". Того дня дві російські авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста.

Вас також можуть зацікавити новини: