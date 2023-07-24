Пожежа могла початися у Феодосії.

У ніч на понеділок, 25 липня, у тимчасово окупованому Росією Криму чули вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників. За їхніми даними, вибух пролунав у Сімферополі - його почули близько 01:42. Потім стало відомо, що у Армянську чули автоматну або кулеметну чергу, а згодом низку гучних вибухів, які не припинилися.

Також місцеві мешканці повідомили про вибухи у Старому Криму та Феодосії. "За непідтвердженою інформацією, у Феодосії щось горить. Можливо, порт", - йдеться у повідомленні.

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Окупаційна "влада" наразі не коментувала вибухи на півострові.

Вибухи у Криму: останні новини

Нагадаємо, 17 липня на військовому полігоні неподалік від Старого Криму "почалася пожежа" на російському складі з боєприпасами.

Вже 22 липня невідомий безпілотний літальний апартам атакував військовий об'єкт у Червоногвардійському районі. Внаслідок атаки він почав детонувати, у мережі з'явилися фото та відео з місця.

Також нагадаємо, що нещодавно на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких було пошкоджено два прольоти незаконної споруди. У Росії звинувають в атаці Україну - нібито удару завдали "два українських безпілотних надводних апарати".

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