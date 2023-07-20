Окупанти кажуть, що детонація відбувається "значно рідше".

З'явилися супутникові знімки військового полігона неподалік від Старого Криму, де було знищено російський склад боєприпасів.

Знімки американської компанії Planet Labs опублікував проект "Схеми". На них можна порівняти стан території 13 та 19 липня 2023 року. Склад боєприпасів загарбників знаходиться у Кіровському районі окупованого півострову. На другій фотографії зафіксовано сліди пожеж, вибухів та диму.

Тим часом російські пропагандисти з посиланням на МНС РФ пишуть, що "ситуація на військовому полігоні стабілізується, детонація відбувається значно рідше".

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Пожежа на полігоні у Криму: що відомо

За даними окупаційної адміністрації, вчора близько 04:00 на військовому полігоні у Криму почалося "займання" з подальшою детонацією "частини боєприпасів".

Загарбники розпочали евакуацію мешканців чотирьох сіл у радіусі 5 кілометрів та зупинил рух на трасі "Таврида". За їхніми словами, внаслідок пожежі та вибухів ніхто не постраждав. Вони очікували, що ситуація стабілізується протягом доби.

У мережі почали поширювати заяву керівника української розвідки Кирила Буданова про "успішну операцію в окупованому Криму", однак ГУР спростував це, зазначивши, що її було опубліковано у фейковому Telegram-каналі.

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