У мережі пишуть, що чули вибух в районі аеропорту.

14 березня на території Бєлгородської області прогриміли вибухи, російська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про збиття російської ППО 3 ракет над Бєлгородом і Бєлгородським районом. "Наслідки уточнюються. Один з уламків потрапив в житловий сектор в місті Бєлгороді. Є пошкодження. Пошкодження від осколків зафіксовані і декількох домоволодіннях Білгородського району", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Мер Бєлгорода Антон Іванов заявив, що постраждалих немає. За його словами, в в декількох будинках пошкоджені вікна і дахи, також пошкодження отримали автомобілі. У соціальних мережах пишуть, що чули кілька гучних вибухів, в тому числі в районі аеропорту.

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Водночас начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник О 22:38 у своєму Telegram-каналі "Генерал Марсель" повідомив про пуски російських ракет. Через кілька хвилин він додав, що поки всі ракети вибухають в небі над окупантами.

Вибухи в Бєлгороді

Як відомо, в Бєлгородській області після початку повномасштабної війни нерідко чують вибухи.

Окупанти запускають ракети по Харківщині з Бєлгородської області, проте іноді вони розриваються в небі над Росією. Влітку місцеві Telegram-канали повідомляли про падіння таких ракет в області.

У жовтні 2022 року ракета, яку загарбники випустили по Харкову, потрапила в житловий будинок в Бєлгороді.

У ніч на 13 березня в області знову повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Тоді місцева влада відзвітували про збиття чотирьох ракет.

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