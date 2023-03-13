Губернатор Бєлгородської області повідомив, що є постраждала.

У Росії на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

Над Бєлгородським районом і містом Бєлгород були збиті чотири ракети, є одна постраждала, написав у понеділок вранці, 13 березня, в Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Було збито чотири ракети. Наслідки на землі уточнюються... Бригада швидкої медичної допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях...", - стверджує російський чиновник.

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У Бєлгороді та області після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не раз лунали вибухи. Зокрема, В'ячеслав Гладков повідомляв, що у ніч на 6 березня у місті Новий Оскол спрацювала ППО, і були збиті три ракети. До цього під Білгородом після вибухів почала горіти нафтобаза.

Варто зазначити, що російські окупанти з території Бєлгородської області регулярно б'ють по прикордонних українських населених пунктах.

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