Одна з них могла впасти в районі міста Строїтель.

У соціальних мережах знову повідомляють про звуки вибухів у Білгородській області.

У російських Telegram-каналах з'явилися відповідні відео.

Близько опівночі вони почали повідомляти про сильний вибух у Яковлівському районі області.

Відео дня:

Пізніше з'явилася інформація про те, що ракета, яку загарбники запускали в бік Харкова, могла впасти на території російського міста Строїтель.

"Пишуть, що було збиття чогось в районі Строїтеля. Однак одна ракета точно впала ближче до кордону. Швидше за все жителі прикордонних сіл чули інший хлопок, тобто їх було два", - написав один з Telegram-каналів.

Пізніше вони повідомили, що мають інформацію про як мінімум дві ракети, що впали при запуску.

"Друга за рахунком ракета при запуску "глюкнула". Спочатку великий яскравий спалах, потім розсип трохи вище в небі і сильний хлопок", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні вночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт" в житловий будинок в центрі міста. За попередніми даними, є двоє постраждалих, почалася пожежа.

Нагадаємо, у західній розвідці заявили, що військові об'єкти в Бєлгороді є законними цілями для Збройних сил України.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому українська армія не обстрілює Бєлгород.

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