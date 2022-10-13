Інші ракети самоліквідувалися під час пуску.

У Бєлгороді ракета, яку запускали бомбити Харків, вдарила по житловому будинку росіян.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Годину тому росіяни вирішили обстріляти Харків! Але всі 3 ракети самоліквідувалися під час пуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Бєлгороді", - сказано в повідомленні .

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При цьому в СтратКомі подякували жартома "оператору С-300" від ЗСУ.

"Свою нагороду можна забрати за вже відомою вам адресою", - сказано в повідомленні.

Бавовна у Бєлгороді

Як відомо, з російського Бєлгорода систематично запускають ракети по Харкову. Однак деякі з них, за даними ЗМІ, вже неодноразово падали у самому місті.

У західній розвідці заявляли, що військові об'єкти в російському Бєлгороді є законними цілями для української армії.

18 серпня в Бєлгородській області детонував склад з боєприпасами російських окупантів.

31 серпня місцевий Telegram-канал повідомляв, що в районі міста Строїтель впали ракети, які росіяни випустили по Харкову.

Днями на території Курської і Бєлгородської областей в результаті вибухів було знищено базу РФ і скупчення зенітно-ракетних комплексів С-300.

Також у Білгородській області Росії був "приліт" у місті Шебекіно, почалася пожежа на підстанції.

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