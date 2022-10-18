У столиці України в результаті ворожого ракетного удару пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури, повідомив мер.

Унаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі Києва, через що є перебої з електропостачанням Троєщини та водоканалу, що забезпечує водою частину столиці.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК Київські електромережі" у Facеbook.

"18 жовтня через обстріл РФ був пошкоджений критичний об'єкт інфраструктури в Деснянському районі, через що є перебої в електропостачанні жителів житлового масиву Троєщина та водоканалу, що забезпечує водопостачання лівого берега столиці", - йдеться у повідомленні.

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Зараз енергетики проводять обстеження і докладають всіх необхідних зусиль, щоб відновити електропостачання для жителів міста.

На Троєщині через відсутність напруги змінено рух низки трамвайних і тролейбусних маршрутів:

️Трамваї №28Д їдуть від станції метро "Позняки" до бульвару Перова;

Трамваї №№28, 35 курсують за маршрутом трамваїв №22А;

Тролейбуси №№ 29Д, 30, 31, 47 курсують до зупинки "станція Романа Шухевича";

️Тролейбус №50 їхатиме від станції метро "Либідська" до Дарницької площі.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в столиці унаслідок ракетних обстрілів з боку російських загарбників пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури, триває ліквідація надзвичайної ситуації. На місцях "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби.

"Зараз частково обмежено надання послуг електро- і водопостачання в багатьох будинках на лівому березі столиці. У деяких будинках можливе зниження тиску у водопровідній мережі, зміна кольору і прозорості води", - попередив він.

У ДТЕК повідомили, що в інших районах столиці можливі аварійні відключення електроенергії, повідомляє Київ city в Telegram.

Жителів закликали знизити споживання електроенергії в години пікових навантажень - з 06: 00 до 09:00, а також з 17:00 до 23:00.

У цей час варто обмежити використання комп'ютерів, телевізорів і, за можливості, не користуватися пралками, кондиціонерами, обігрівачами та бойлерами.

Зазначається, що дії компанії скоординовані з місцевою владою і рятувальними службами. Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом жителів столиці.

Також компанія повідомила, що в місті розроблено план реагування на різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуацій всім працівникам енергосектору і в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.

Вороги атакували Київ вранці 18 жовтня - що потрібно знати

У Деснянському районі Києва пролунали вибухи, був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. У мережі повідомили, що була масштабна пожежа, і виникли перебої з електропостачанням.

В Офісі президента України повідомили, що, за попередніми даними, російські окупанти на лівому березі Києва завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення.

Росія вранці 17 жовтня запустила у бік столиці України 28 іранських безпілотників, наші захисники збили більшість дронів, проте є 5 "прильотів".

У Шевченківському районі безпілотник влучив у житловий будинок, під завалами опинилися люди, є чотири жертви, зокрема, вагітна жінка.

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