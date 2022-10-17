Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Уже 4 загиблих виявили під завалами будинку в Шевченківському районі столиці, в який влучив російський дрон.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко.

"Рятувальники виявили та дістали ще одне тіло - загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть бути люди. Госпіталізовані троє постраждалих. Двоє з них - працівники ДСНС", – зазначив він.

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РФ вдарила по Києву: подробиці атаки дронами-камікадзе

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, у Києві о 6:23 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала майже три години. Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Зафіксовано 4 прильоти, всі в Шевченківському районі.

Зокрема, дрон влучив в житловий будинок. Вже повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали тіло вагітної жінки та її чоловіка, загиблу жінку старше 60 років.

Вже відомо, що зруйнований під час ранкової атаки російських окупантів житловий будинок в Києві не підлягає реставрації.

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