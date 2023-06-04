Спікер командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що "Крим повинен відчувати, що він Україна".

Вибухи прогриміли в місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Російські окупанти заявили про атаку дронів та роботу ППО.

Так званий "радник глави Криму" Олег Крючков, який колись був українським журналістом заявив, що в Джанкої збили безпілотник.

"Безпілотник збитий в Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено скло", - цитує російське пропагандистське агентство ТАСС українського зрадника.

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У свою чергу начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Крим повинен відчувати, що він Україна.

"Сезон триває. Крим повинен відчувати, що Він Україна. Все, що ми посіяли, то ми і зберемо", - зазначила представниця командування "Південь".

Освоєнням Криму - що відомо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що звільнення українського півострова є одним із завдань весняно-літньої кампанії Збройних сил України.

У свою чергу керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що події в Криму під час звільнення відбуватимуться аналогічно з тими, що і на інших окупованих територіях.

На тлі цих заяв на півострові час від часу лунають вибухи, які змушують окремих окупантів виїжджати з Криму.

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