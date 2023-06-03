За його прогнозом, ЗСУ поступово ізолюватимуть анексований Росією Крим.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус оцінив можливість швидкого повернення Криму Україною. Він упевнений, що ЗСУ почнуть процес ізоляції півострова від російських військових поставок.

Як передає його слова The Guardian, він схильний вірити, що українські сили позбавлять російських окупантів можливості поповнювати запаси в Криму вздовж південно-східного узбережжя, що вони переріжуть цю лінію зв'язку.

Однак на запитання, чи думає він, що ЗСУ вдасться незабаром взяти Крим, він сказав:

Відео дня

"Не під час цього контрнаступу. Ні".

Але, продовжив Петреус, якщо ЗСУ почнуть ізолювати Крим, це суттєво змінить ситуацію. Він зазначив, що зараз президент країни-агресора Володимир Путін думає, що росіяни зможуть переграти українців, європейців і американців.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб дати можливість українцям довести його неправоту", - сказав екс-директор ЦРУ.

Плани України звільнити Крим

Розмови про звільнення Криму в українських та іноземних ЗМІ постійно спливають на тлі заяв про контрнаступ ЗСУ. Глава української розвідки Кирило Буданов раніше заявляв, що наші військові зайдуть до Криму навесні 2023 року.

Своєю чергою, міністр оборони Британії Бен Воллес вірить в те, що Збройні Сили України цілком здатні звільнити захоплений Росією Крим до кінця року.

Раніше президент Зеленський заявляв, що звільнення Криму є одним із завдань весняно-літньої кампанії ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: