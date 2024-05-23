Вибухи було чути одразу в кількох містах окупованого півострова.

Увечері в четвер, 23 травня, в окупованому Криму знову було гучно. Вибухи прогриміли одразу в кількох містах.

Про це повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер". Зазначається, що вибухи було чути "від Сімферополя до Сак". Зокрема, гучно було в районі Перевального, а також в Алушті.

Крім того, повідомлялося про роботу російської ППО між Орлівкою і Качею. А в Білогірську було чути до 15 вибухів.

Близько 22:25 з'явилася інформація про те, що у військових частинах окупантів у Севастополі звучить сирена. Пізніше "Кримський вітер" повідомив про приліт у районі Алушти.

"Повідомляють про приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Інформація потребує підтвердження", – йшлося в публікації.

Згодом стало відомо, що два сильні вибухи прогриміли в Бахчисарайському районі. Тим часом у Перевальному, попередньо, "прилетіло по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ РФ". Гучно було і в Джанкої.

"У бік селища Гвардійське Сімферопольського району на великій швидкості трасою промчали 4 швидких і 2 пожежні машини", – йшлося в одному з повідомлень "Кримського вітру".

У Мережі вже публікують відео вибухів в окупованому Криму.

Оновлено 23:13: "Кримський вітер" пише, що було три спалахи в районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Також повідомляють про один вихід ППО в районі Новофедорівки у той самий бік. Усього було близько восьми вибухів.

Крім того, у кримських чатах пишуть, що до Семидвор'я (під Алуштою) їдуть швидкі.

Тим часом "АТЕШ" повідомляє, що окупанти мають "200-тих".

Оновлено 23:34: Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі Алушти "зафіксовано влучення по порожньому об'єкту господарського призначення".

Тим часом, джерело "Кримського вітру" повідомляє, що в Алушті медпрацівників терміново викликають на роботу.

"Щось там таки було в "порожньому об'єкті господарського призначення", – сказано у повідомленні.

"Бавовна" в Криму: останні новини

Останнім часом у тимчасово окупованому Криму все частіше стається "бавовна". Приміром, після атаки по півострову в ніч на 19 травня повідомлялося про те, що Сили оборони знищили російський тральщик "Ковровець".

Як з'ясувалося пізніше, під час тієї атаки Росія втратила ще один корабель – мова про "Циклон". Повідомлялося, що малий ракетний корабель окупантів був уражений ракетами ATACMS. Його поразку днями офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Примітно, що за весь час перебування в строю цей корабель не випустив жодної ракети.

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