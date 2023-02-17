Президент України наголошує, що Путін зараз розраховує і спрямовує зусилля на те, щоб була уповільнена допомога і підтримка України.

Від Донбасу не залишиться "нічого живого", якщо партнери зволікатимуть з підтримкою України.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, наразі окупанти зосереджують сили саме на сході України.

"Вони там артилерією щоденно б’ють по цивільних будинках абсолютно не випадково. Все руйнують, щоб люди виходили (з територій – УНІАН). І потім туди намагаються зайти самі. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде. І це я зараз і про людей, і про інфраструктуру. На жаль, але ми констатуємо у нього (президента РФ Володимира Путіна – УНІАН) такі дії, як у Гітлера у часи Другої світової війни, використовуючи авіацію, бомбардувати Європу", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що є повне розуміння того, що роблять окупанти.

"І, якщо будемо встигати з партнерами бути більш потужними, думаю, деокупуємо раніше. Якщо повільними будуть процеси, то є ризики просто руйнації всього Донбасу", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що все одно потім всі ці території будуть деокуповані, але "хотілося б мати підтримку раніше, щоб зберегти максимум людей".

За словами Зеленського, президент РФ Володимир Путін зараз розраховує і спрямовує зусилля на те, щоб роз’єднати наших партнерів, щоб була уповільнена допомога і підтримка України.

"І тут я говорю не тільки про зброю, а й про фінансову підтримку, про політичну. На всіх майданчиках, включаючи ООН, політичну підтримку на Африканському континенті. І те, чого він хоче – розділення об’єднання навколо підтримки України, об’єднання, перш за все, Європейського Союзу. Він працює з цим, його дипломати постійно працюють", - підкреслив президент.

Він зазначив, що Путін спеціально створює багато викликів одночасно, щоб всі втомились від їх вирішення.

"Але абсолютно зрозуміло, що він не буде зупинятись в Україні. Якщо ми зламаємось, він буде "їсти" далі, інші держави... Він зрозумів, що та швидкість, про яку я зараз кажу, швидкість з якою ми з вами почали працювати, впливає на нашу перемогу, а значить на його програш. Його програш на полі бою – це його програш всередині держави. Ось чого він боїться – втратити себе в своїй державі", - наголосив Зеленський.

На конференції він закликав партнерів діяти швидше щодо наданням підтримки Україні.

Ситуація на Донбасі

На Донеччині зберігається дуже важка ситуація. Українські військові відбувають атаки окупантів у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктах на Донбасі.

10 лютого 2023 року Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що по всій лінії фронту останніми днями відчувається ескалація бойових дій. Ситуація погіршилася на трьох основних напрямках у Донецькій області.

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