Ворог зосереджує головні зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках.

За добу Сили оборони України відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Вугледара та ще понад 10 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. У Генштабі додали, що супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої, росіяни зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 140 тисяч 460 супротивників.

Увечері 16 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що загарбники ведуть наступ на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Шахтарському напрямках.

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