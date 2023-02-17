За добу Сили оборони України відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Вугледара та ще понад 10 населених пунктів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ. У Генштабі додали, що супротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Харківської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка - Луганської та Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
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На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої, росіяни зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 140 тисяч 460 супротивників.
Увечері 16 лютого Генштаб ЗСУ повідомляв, що загарбники ведуть наступ на Авдіївському, Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Шахтарському напрямках.